Пензенский колледж признан лучшим в стране

27 Янв. 18:57 2019-01-27T18:57:08+03:00

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По итогам прошлого года Пензенский социально-педагогический колледж признан «Лучшим колледжем РФ – 2018».

Директору учреждения Людмиле Петровой вручили Почетную грамоту за высокую профессиональную подготовку студентов. Сам колледж был отмечен Дипломом лауреата конкурса «Лучшие колледжи РФ» и Почетной медалью «Лучшие колледжи РФ», подтверждающей высокий уровень организации профессионального образования.

Учреждение получило сертификат на право использования логотипа «Лучшие колледжи Российской Федерации - 2018» в рекламе, на фирменных бланках и других официальных документах.