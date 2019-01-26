Восстановление сгоревшего дома на улице Брестской практически завершилось

СЕГОДНЯ 14:32 2019-01-26T14:32:33+03:00

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Сгоревший в августе прошлого года дом №33 на улице Брестской в Пензе практически восстановлен: сейчас здесь возводится новая кровля.

26 семей, оставшиеся без крова, были размещены в квартирах регионального маневренного фонда. Активную помощь погорельцам оказали горожане, принесшие в первые дни после ЧП все самое необходимое.

Виктор Кувайцев отметил, что восстановить дом (а он был уничтожен практически до фундамента) было бы невозможно без помощи спонсоров - в поставке строительных материалов участвовал директор МУП «Пензгорстройзаказчик», депутат Законодательного Собрания региона Вадим Боринштейн. Организацией работ весь период занималась глава администрации Первомайского района Лидия Белякова. Сами жильцы активно участвовали в восстановлении дома.

- У нас в городе неравнодушные жители, многие откликнулись и пришли на помощь , когда люди попали в беду. От себя лично и жильцов дома я благодарен каждому за посильный вклад, - отметил Виктор Кувайцев.