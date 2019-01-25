2019-01-25T17:04:36+03:00
Происшествия

У участника драки на улице Московской при задержании обнаружили наркотики

Нарушителей передали в руки полиции
Анна ЧЕРНАЯ
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Сегодня в правоохранительные органы поступило сообщение о драке в центре города. Прибывшие на место сотрудники Росгвардии установили личности зачинщиков потасовки. Один из подозреваемых рассказал, что его противник, будучи пьяным, ударил ногой по его припаркованному автомобилю и помял дверь. Возмущенный мужчина в долгу не остался и избил дебошира так, что тому потребовалась помощь медиков.

При личном досмотре у 26-летнего нетрезвого пензенца во внутреннем кармане верхней одежды было обнаружено два полиэтиленовых пакетика с кристаллизованным веществом белого цвета. Находку изъяли и переедали на экспертизу.

Мужчины были доставлены в ближайший отдел полиции.

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