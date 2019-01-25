2019-01-25T16:52:47+03:00
Общество

27 января в Саранске перекроют часть улицы Энгельса

В это время дорогу будут чистить от наледи
Анна ЧЕРНАЯ
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27 января с 00:00 до 24:00 в Саранске временно запретят стоянку и движение по улице Энгельса на участке от ул. Ульянова до дома № 25 по ул. Энгельса.

Исключение составят транспортные средства коммунальных и аварийных служб, а также транспортные средства с разрешенной максимальной массой до 3,5 тонны, собственниками (владельцами) которых являются физические лица, зарегистрированные в жилых домах, расположенных на данном участке улицы.

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