2019-01-25T16:39:13+03:00
Здоровье

Пензенцев будут приглашать на диспансеризацию индивидуально

В первом квартале этого года напоминания о прохождении осмотра получат более 82 тысяч человек
Анна ЧЕРНАЯ
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В этом году страховые медицинские организации продолжат информировать население о необходимости прохождения диспансеризации.

Как сообщают представители Территориального фонда обязательного медицинского страхования Пензенской области, во избежание очередей в поликлиниках, информирование населения происходит не одномоментно, а постепенно, поэтому в первом квартале текущего года страховые представители в письменном виде, либо посредством телефонного звонка или SMS-сообщения оповестят 82 854 человека. Из них - 56 174 человек пригласят на диспансеризацию с периодичностью один раз в три года; 12 383 – на диспансеризацию раз в два года; 14 297 человек – на профилактические медицинские осмотры. Всего же в этом году охват застрахованных граждан профилактическими мероприятиями составит 553 048 человек.

Для прохождения обследований необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства с паспортом и полисом ОМС.

КСТАТИ

Обращаем внимание, что в 2019 году вступили в силу изменения, касающиеся прохождения диспансеризации среди работающего населения. Согласно статье 185 Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации на один день с сохранением среднего заработка.

Работники, которые не достигли возраста, дающего права на назначение пенсии по старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого возраста и работники, являющиеся получателями пенсии по старости или пенсии за выслугу лет, при прохождении диспансеризации имеют право на освобождение от работы на два дня один раз в три года с сохранением среднего заработка.

Работники освобождаются от работы для прохождения диспансеризации на основании его письменного заявления, при этом день (дни) освобождения согласовываются с работодателем.

В случае возникновения вопросов о порядке проведения диспансеризации обращайтесь по телефону Единого Контакт-центра 8-800-100-80-44.

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