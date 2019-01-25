2019-01-25T16:17:28+03:00
Здоровье

В Пензе заработал еще один цифровой маммограф

Новый аппарат появился в поликлинике № 11
Анна ЧЕРНАЯ
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На покупку оборудования из бюджета области было выделено 9,75 миллионов рублей. Это уже седьмой по счету цифровой маммограф, который будет работать в Пензе. Новейший аппарат позволит проводить более точные исследования, используя при этом меньшую долю радиоактивного излучения.

Адреса учреждений, где можно пройти маммографическое обследование на аппарате нового поколения:

- поликлиника № 2 - ул. Володарского, 34;

- поликлиника № 3 - ул. Светлая, 1;

- поликлиника № 6 - ул. Гагарина, 24;

- поликлиника № 9 - ул. Баумана, 65;

- поликлиника № 11 - ул. Калинина, 1а,

- поликлиника № 14 - ул. Стасова, 7.

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