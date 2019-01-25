В Пензе заработал еще один цифровой маммограф
Новый аппарат появился в поликлинике № 11
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На покупку оборудования из бюджета области было выделено 9,75 миллионов рублей. Это уже седьмой по счету цифровой маммограф, который будет работать в Пензе. Новейший аппарат позволит проводить более точные исследования, используя при этом меньшую долю радиоактивного излучения.
Адреса учреждений, где можно пройти маммографическое обследование на аппарате нового поколения:
- поликлиника № 2 - ул. Володарского, 34;
- поликлиника № 3 - ул. Светлая, 1;
- поликлиника № 6 - ул. Гагарина, 24;
- поликлиника № 9 - ул. Баумана, 65;
- поликлиника № 11 - ул. Калинина, 1а,
- поликлиника № 14 - ул. Стасова, 7.