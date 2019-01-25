Пензенская спортсменка взяла «бронзу» на международном турнире по боксу

СЕГОДНЯ 15:46 2019-01-25T15:47:48+03:00

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С 14 по 21 января в городе Сомбор проходил восьмой международный женский турнир по боксу «Кубок Наций». В состязаниях принимали участие почти 200 спортсменок из различных стран, среди которых - воспитанница Бековской спортивной школы, кандидат в мастера спорта Анастасия Стригунова. Спортсменка тренируется под руководством тренеров Алексея Куликова и Владимира Минаева.

Уступив в полуфинальном поединке спортсменке из Казахстана, Анастасия стала бронзовым призером «Кубка Наций-2019» среди юниорок в весовой категории до 48 кг.