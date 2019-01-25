В пензенском правительстве наградили талантливую молодежь
Сегодня в круглом зале пензенского правительства наградили талантливую молодежь. Гостями церемонии стали юноши и девушки, которые достигли успехов в искусстве, спорте, и стали победителями и призерами соревнований разного уровня. Ребят поприветствовал губернатор Иван Белозерцев:
- Вы развиваетесь как личности, проявляя свои способности, преодолевая трудности и работая на конкретный результат, - отметил глава региона. – Вы приобретаете знания и навыки, которые пригодятся в будущем, когда от вас во многом будет зависеть развитие родного края и страны.
В завершение своей речи губернатор пообещал оказать поддержку различным волонтерам для популяризации добровольческого движения в регионе.