2019-01-25T13:06:21+03:00
Происшествия

Пензенская полиция разыскивает подозреваемых в краже денег из квартиры пенсионера

По факту возбуждено уголовное дело
Анна ЧЕРНАЯ
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В полицию Пензы обратился с заявлением о краже 83-летний гражданин. Он сообщил, что вчера днем в его квартиру проникли двое неизвестных под предлогом проверки газового оборудования. После их ухода заявитель обнаружил пропажу 52 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции принимают меры по установлению личностей и задержанию злоумышленников.

Приметы разыскиваемых: мужчины славянской внешности, на вид 30-35 лет, рост 170-175 см. крепкого телосложения. Были одеты в темные куртки и темные шапки.

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