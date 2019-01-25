Пензенская полиция разыскивает подозреваемых в краже денег из квартиры пенсионера

СЕГОДНЯ 13:06 2019-01-25T13:06:21+03:00

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В полицию Пензы обратился с заявлением о краже 83-летний гражданин. Он сообщил, что вчера днем в его квартиру проникли двое неизвестных под предлогом проверки газового оборудования. После их ухода заявитель обнаружил пропажу 52 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции принимают меры по установлению личностей и задержанию злоумышленников.

Приметы разыскиваемых: мужчины славянской внешности, на вид 30-35 лет, рост 170-175 см. крепкого телосложения. Были одеты в темные куртки и темные шапки.