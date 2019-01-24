Федеральные трассы Пензенской области чистят более 120 единиц спецтехники

СЕГОДНЯ 17:36 2019-01-24T17:36:01+03:00

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На федеральных дорогах в Пензенской области последствия снегопада устраняют свыше 120 единиц дорожной техники, из них 64 - комбинированные дорожные машины. Основные усилия дорожников направлены на обеспечение проезда на участке М-5.

Ситуация на федеральной дорожной сети Пензенской области круглосуточно отслеживается с помощью постов метеоконтроля. ФКУ «Поволжуправтодор» призывает водителей соблюдать правила дорожного движения, выбирать скоростной режим, соответствующий погодным условиям, и не создавать препятствий для работы дорожной техники.