2019-01-24T17:16:22+03:00
Общество

Мордовия вошла в пятерку лучших регионов по эффективности политического управления

Рейтинг представлен АПЭК
Кира ВОЛКОВА
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В своем исследовании агентство дало оценку действующей региональной власти и высшего должностного лица по итогам прошлого года. Мордовия заняла 24 место, укрепив свои позиции на три пункта. Перед республикой в общей таблице находятся Московская, Нижегородская области и Ханты-Мансийский АО. Позиции ниже заняли Красноярский край, Магаданская и Самарская области.

Масштабное исследование составлено на основе трех различных блоков: политико-управленческом, социальном и финансово-экономическом.

Наилучшие показатели у республики в первом из них. По эффективности региональной власти Мордовия входит в число пяти лучших регионов России. Тройка лидеров здесь осталась прежней: Чеченская Республика, Белгородская область и Калужская область.

Один из важнейших факторов, влияющих на позиции регионов, - работа по сокращению расходов на управленческий аппарат. В качестве позитивных примеров авторы исследования называют Мордовию, Татарстан и Марий Эл.

При этом наиболее заметное снижение этой доли произошло в республиках Мордовия, Татарстан и Марий Эл. Это позволяет говорить о желании глав республик оптимизировать работу госаппарата без снижения его эффективности.

В социальном блоке, где используется множество статистических показателей, Мордовия также сохранила позиции в группе лидеров, расположившись на восьмой позиции. Тюменская область с первого места опускается на второе, а ее место занимает Белгородская область, ранее находившаяся на третьем месте. Замыкает тройку Хабаровский край.

При оценке финансово-экономического блока решающую роль сыграла ситуация с высокой кредитной нагрузкой на бюджет республики. Из-за нее в итоговом рейтинге Мордовия потеряла больше десяти позиций.

Первые три места в общей таблице заняли Тюменская область, Белгородская область и Чеченская Республика.

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