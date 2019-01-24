Пензенский «Бессмертный полк» в этом году пройдет по другому маршруту
Мэр Пензы Виктор Кувайцев встретился с руководителем регионального штаба «Бессмертного полка» Олегом Шибаевым и обсудил с ним проведение памятных мероприятий в День Победы. В частности, речь шла об организации шествия «Бессмертного полка».
Виктор Кувайцев отметил, что необходимо новый маршрут, который будет удобным для всех участников праздничных мероприятий.
- Надо проанализировать отзывы жителей, которые шли в колонне в прошлые годы, и выбрать наиболее подходящий план движения. Не стоит забывать и том, что с каждым год пензенский «Бессмертный полк» становится все больше, - отметил мэр.
Виктор Кувайцев предложил начать шествие на проспекте Победы, и вести колонну от ЦНТИ в сторону Монумента воинской и трудовой славы пензенцев. На ближайшей планерке этот и другие варианты будут рассмотрены подробнее.