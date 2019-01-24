2019-01-24T16:25:15+03:00
Общество

Пензенский «Бессмертный полк» в этом году пройдет по другому маршруту

Изменение пути следования колонны обсудили в городской мэрии
Анна ЧЕРНАЯ
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Мэр Пензы Виктор Кувайцев встретился с руководителем регионального штаба «Бессмертного полка» Олегом Шибаевым и обсудил с ним проведение памятных мероприятий в День Победы. В частности, речь шла об организации шествия «Бессмертного полка».

Виктор Кувайцев отметил, что необходимо новый маршрут, который будет удобным для всех участников праздничных мероприятий.

- Надо проанализировать отзывы жителей, которые шли в колонне в прошлые годы, и выбрать наиболее подходящий план движения. Не стоит забывать и том, что с каждым год пензенский «Бессмертный полк» становится все больше, - отметил мэр.

Виктор Кувайцев предложил начать шествие на проспекте Победы, и вести колонну от ЦНТИ в сторону Монумента воинской и трудовой славы пензенцев. На ближайшей планерке этот и другие варианты будут рассмотрены подробнее.

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