Сотрудники Росгвардии обнаружили ружье в брошенном автомобиле в Каменке
Собственнику грозит назание
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Сотрудники Росгвардии обнаружили в брошенном на улицах Каменки автомобиле ружье.
Экипаж, патрулирующий городские улицы ночью, обратил внимание на транспортное средство, припаркованное около магазина по улице Белинской. Двери автомобиля были открыты, в замке торчал ключ зажигания, а на заднем сидении лежало охотничье нарезное ружье.
На место происшествия были вызваны сотрудники следственно-оперативной группы, которые изъяли оружие и патроны к нему. Позже правоохранители установили собственника автомобиля и ружья. Теперь ему грозит административное наказание.