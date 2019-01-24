Сотрудники Росгвардии обнаружили ружье в брошенном автомобиле в Каменке

СЕГОДНЯ 12:10 2019-01-24T12:10:58+03:00

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Сотрудники Росгвардии обнаружили в брошенном на улицах Каменки автомобиле ружье.

Экипаж, патрулирующий городские улицы ночью, обратил внимание на транспортное средство, припаркованное около магазина по улице Белинской. Двери автомобиля были открыты, в замке торчал ключ зажигания, а на заднем сидении лежало охотничье нарезное ружье.

На место происшествия были вызваны сотрудники следственно-оперативной группы, которые изъяли оружие и патроны к нему. Позже правоохранители установили собственника автомобиля и ружья. Теперь ему грозит административное наказание.