2019-01-24T12:11:16+03:00
Происшествия

31-летний пензенец украл из грузового вагона 10 коробок с мебельной фурнитурой

Вора задержали транспортные полицейские
Анна ЧЕРНАЯ
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Сотрудники Пензенского линейного отдела МВД России на транспорте задержали 31-летнего местного жителя, который украл груз из вагона неподалеку от станции Пенза-2.

Злоумышленник срезал запорно-пломбировочное устройство, открыл створку двери контейнера и вытащил из него 10 коробок с мебельной фурнитурой. Сумма ущерба превысила 20 тысяч рублей.

Вскоре после этого мужчину задержали. Возбуждено уголовное дело. Нарушителю грозит до пяти лет лишения свободы.

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