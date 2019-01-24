31-летний пензенец украл из грузового вагона 10 коробок с мебельной фурнитурой
Вора задержали транспортные полицейские
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Сотрудники Пензенского линейного отдела МВД России на транспорте задержали 31-летнего местного жителя, который украл груз из вагона неподалеку от станции Пенза-2.
Злоумышленник срезал запорно-пломбировочное устройство, открыл створку двери контейнера и вытащил из него 10 коробок с мебельной фурнитурой. Сумма ущерба превысила 20 тысяч рублей.
Вскоре после этого мужчину задержали. Возбуждено уголовное дело. Нарушителю грозит до пяти лет лишения свободы.