В Пензе откроется выставка «Образование для будущего»

СЕГОДНЯ 17:31 2019-01-23T17:31:08+03:00

Она будет работать два дня

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24 и 25 января в пензенском Доме молодежи будет работать региональная выставка «Образование для будущего: новые возможности и перспективы». На выставке будут работать 29 мастер-классов, где школьники смогут попробовать свои силы в разных профессиях и специальностях.

В ходе открытия выставки пройдет награждение почетными грамотами министерства образования Пензенской области представителей образовательных организаций, принявших участие в реализации всероссийского профориентационного проекта «Билет в будущее».