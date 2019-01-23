2019-01-23T17:31:08+03:00
Общество

В Пензе откроется выставка «Образование для будущего»

Она будет работать два дня
Анна ЧЕРНАЯ
Поделиться:
Изменить размер текста:

24 и 25 января в пензенском Доме молодежи будет работать региональная выставка «Образование для будущего: новые возможности и перспективы». На выставке будут работать 29 мастер-классов, где школьники смогут попробовать свои силы в разных профессиях и специальностях.

В ходе открытия выставки пройдет награждение почетными грамотами министерства образования Пензенской области представителей образовательных организаций, принявших участие в реализации всероссийского профориентационного проекта «Билет в будущее».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жители Спутника могут озвучивать свои просьбы через официальный сайт Города
На подключение граждан к цифровому ТВ в Пензенской области выделят более 4,7 миллионов рублей
Во время рейда в Сосновоборском районе росгвардейцы изъяли пять единиц оружия
В Пензенской области выберут лучшее предприятие
Пензенский ЛО МВД России на транспорте пригласил к себе студентов
Гимнастки из Пензенской области вернулись с первенства ПФО с «серебром»
Пензенские подразделения МЧС получили новую технику
В Мордовии стартовала акция «Студенческий десант»
В социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних поселка Кичкилейка прошел турнир по русским шашкам
Пензенские учителя проведут урок «Чистый город начинается с тебя»
Пензенские молодые семьи получили жилищные сертификаты
В Саранске на сутки перекроют часть улицы Степана Разина
В селе Старая Кутля установят памятник соотечественникам, погибшим в годы ВОВ
В пензенском правительстве обсудили проблемы демографии
Владимир Волков поздравил журналистов с профессиональным праздником
В Грабово двое детей провалились под лед
В Темниковском районе Мордовии при пожаре погиб мужчина
Виктор Кувайцев посетил строящийся детский сад на Шуисте