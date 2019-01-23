2019-01-23T17:05:36+03:00
Общество

На подключение граждан к цифровому ТВ в Пензенской области выделят более 4,7 миллионов рублей

Эти средства пойдут на компенсацию за покупку необходимого оборудования
Анна ЧЕРНАЯ
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Губернатор Иван Белозерцев призвал поддержать категории граждан, которые не могут приобрести себе приставку для доступа к цифровому телевидению.

- Люди обращаются с просьбой войти в положение, поэтому из бюджета области на эти цели мы выделим более 4,7 миллионов рублей, - подчеркнул глава региона.

Соответствующее постановление проходит согласование. Рассчитывать на компенсацию вправе малоимущие жители региона, которые приобрели оборудование и обратились с заявлением о возмещении затрат на приобретение пользовательского оборудования, с учетом среднедушевого дохода ниже 150 % величины прожиточного минимума.

Рассмотрением заявок на выплату и приемом необходимых документов для её получения займется специальная комиссия регионального министерства труда, социальной защиты и демографии. С 1 февраля начнет работу региональная «горячая линия», на которой будут консультировать по вопросам перехода на цифровое эфирное телерадиовещание в Пензенской области.

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