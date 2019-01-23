2019-01-23T15:10:05+03:00
Общество

Во время рейда в Сосновоборском районе росгвардейцы изъяли пять единиц оружия

В операции приняли участие более 30 полицейских и 30 сотрудников ведомства
Анна ЧЕРНАЯ
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Сотрудники полиции и бойцы ОМОН Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Пензенской области провели профилактическую операцию в Индерка Сосновоборского района.

Правоохранители посетили граждан, состоящих на учете в органах внутренних дел, а также провели обход мест возможного сбора криминальных элементов. За время рейда выявлено и привлечено к административной ответственности 49 правонарушителей. Из незаконного оборота изъято пять единиц оружия, 116 патронов. Кроме того, сотрудниками полиции и Росгвардии проверено 143 автомобиля.

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