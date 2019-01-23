2019-01-23T14:45:07+03:00
Экономика

В Пензенской области выберут лучшее предприятие

Заявки на конкурс принимаются до 25 марта
Анна ЧЕРНАЯ
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Министерство промышленности Пензенской области объявило о начале приема заявок на конкурс «Лучшее промышленное предприятие региона».

- Цель конкурса - простимулировать региональные предприятия к повышению производительности труда, конкурентоспособности продукции, определения и поощрения предприятий, добившихся наилучших показателей, - отметил министр промышленности Пензенской области Михаил Торгашин.

Конкурс проводится в следующих отраслях: оборонная промышленность и приборостроение, научно - исследовательские организации, машиностроение и металлообработка, фармацевтическая, целлюлозно - бумажная и дерево - обрабатывающая промышленность, промышленность строительных материалов, кондитерская и пивобезалкогольная промышленность. Участвовать могут предприятия, численность сотрудников которых превышает 100 человек.

Заявки на участие принимаются до 25 марта на е-mail: mayprom@mail.ru. Победители конкурса будут занесены в Галерею почета и славы Пензенской области 12 июня.

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