Пензенский ЛО МВД России на транспорте пригласил к себе студентов
Она проводится ежегодно, и ее цель – дать учащимся вузов и колледжей возможность ознакомиться с работой правоохранительных органов.
Вчера Пензенский ЛО МВД России на транспорте пригласил к себе первокурсников Пензенского колледжа транспортных технологий. Ребята ознакомились с работой нескольких отделений, узнали больше о работе в ведомстве, изучили оружие и обмендирование.
Кинолог Пензенского ЛО МВД России на транспорте старший прапорщик полиции Сергей Арзамасцев со своей воспитанницей бельгийской овчаркой Ханной продемонстрировал гостям азы дрессировки служебных собак.
- Сегодня студенты смогут составить собственное представление о работе полиции и, возможно после окончания учебного заведения, примут решение поступить на службу в органы внутренних дел, - отметил заместитель начальник полиции линейного отдела подполковник полиции Виталий Борисов.