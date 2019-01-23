2019-01-23T11:38:43+03:00
Общество

Пензенский ЛО МВД России на транспорте пригласил к себе студентов

Регион снова присоединился к всероссийской акции «Студенческий десант»
Анна ЧЕРНАЯ
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ФОТО: Пресс-служба ведомстваФОТО: Пресс-служба ведомства
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Она проводится ежегодно, и ее цель – дать учащимся вузов и колледжей возможность ознакомиться с работой правоохранительных органов.

Вчера Пензенский ЛО МВД России на транспорте пригласил к себе первокурсников Пензенского колледжа транспортных технологий. Ребята ознакомились с работой нескольких отделений, узнали больше о работе в ведомстве, изучили оружие и обмендирование.

Кинолог Пензенского ЛО МВД России на транспорте старший прапорщик полиции Сергей Арзамасцев со своей воспитанницей бельгийской овчаркой Ханной продемонстрировал гостям азы дрессировки служебных собак.

- Сегодня студенты смогут составить собственное представление о работе полиции и, возможно после окончания учебного заведения, примут решение поступить на службу в органы внутренних дел, - отметил заместитель начальник полиции линейного отдела подполковник полиции Виталий Борисов.

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