Гимнастки из Пензенской области вернулись с первенства ПФО с «серебром»
Девушки одержали победу в многоборье
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В Саранске завершилось первенство Приволжского федерального округа по художественной гимнастике. В состязаниях принимали участие спортсменки из 13 субъектов Российской Федерации.
Наш регион представляли воспитанницы спортивной школы олимпийского резерва по гимнастике Пензенской области - Дарья Малахова, Дарья Митенкова, Яна Федосова, Диана Иртуганова, Яна Мельникова и Анастасия Хомячкова. Девушки заняли второе место в многоборье, уступив спортсменкам из Нижегородской области. На третьем месте – представители Республики Татарстан.