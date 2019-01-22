Пензенские подразделения МЧС получили новую технику

СЕГОДНЯ 17:56 2019-01-22T18:00:00+03:00

На покупку новой техники было потрачено более 50 миллионов рублей. Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

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Торжественная церемония прошла сегодня возле здания областного правительства. На покупку новой техники было потрачено более 50 миллионов рублей.

- В областном бюджете на обновление парка спецтехники постоянно предусматриваются значительные суммы, - отметил Иван Белозерцев. - Это нужно для помощи людям в чрезвычайных ситуациях.

Губернатор призвал представителей ведомства усилить профилактическую работу с населением.

- Личному составу ГУ МЧС России по Пензенской области, представителям всех служб, взаимодействующих с этими структурами, необходимо постоянно проверять газовое, электротехническое оборудование в жилых домах, оказывать поддержку малообеспеченным, неблагополучным семьям, одиноким людям – устранять выявленные недостатки. Для того, чтобы эти граждане и их соседи не пострадали, - отметил он.