В Мордовии стартовала акция «Студенческий десант»

СЕГОДНЯ 17:01 2019-01-22T17:01:00+03:00

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Однодневная стажировка студентов в Госавтоинспекции началась с инструктажа перед заступлением на службу. Студентам рассказали не только о работе подразделения, но и напомнили о мерах личной безопасности, после чего представители «Студенческого десанта», переодетые в световозвращающие жилеты, вместе с инспекторами отдельного специализированного батальона ДПС вышли на дороги города.

С 21 по 25 января в столице республики проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеходный переход», потому студентам представилась возможность принять участие в выявлении и пресечении нарушений правил дорожного движения как водителями, так и пешеходами.

После завершения мероприятия, студенты поделились впечатлениями о своей «стажировке», рассказав, что этот день они провели с пользой и узнали много нового.