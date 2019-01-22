2019-01-22T16:44:14+03:00
Общество

В социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних поселка Кичкилейка прошел турнир по русским шашкам

Мероприятие организовало Следственное управление СК России по Пензенской области при содействии Пензенской областной федерации этого вида спорта
Роза АНОХИНА
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Соревнования, определенно, прошли «на ура»! Огромная вовлеченность участников, азарт, борьба за победу, яркие эмоции - все это создавало особую атмосферу игры.

- Мы решили провести именно турнир по шашкам, потому что шашки - интеллектуальный вид спорта. Игра в шашки требует большой концентрации внимания, развивает память и мышление. Это поможет детям и в освоении школьной программы, и в налаживании коммуникаций с окружающими, - сказал Руководитель Следственного управления СК России по Пензенской области полковник юстиции Дмитрий Матушкин.

Всего в игре приняло участие более 20 подопечных социально-реабилитационного центра. Все участники получили сладкие подарки, кружки с символикой Пензенской областной федерации шашек, дипломы Следственного управления СК России по Пензенской области. Победителей наградили медалями и подарками от организаторов - настольными играми, которые помогут им и впредь развивать логику и мышление.

- В шашки можно играть в любом возрасте. Но мы всегда за то, чтобы начинать обучение детей с самого раннего возраста. Ведь шашки - не просто вид спорта или отличное проведение досуга. Шашки формируют логическое мышление, коммуникативные навыки, учат принимать решение и нести ответственность за результат, способны сплотить семью и любой коллектив, - подытожил Президент региональной общественной организации «Пензенская областная федерация шашек» Алексей Савичев.

По итогам турнира организаторы приняли решение чаще проводить подобные мероприятия для детей, которые так остро нуждаются во внимании, поддержке и непосредственном участии в их развитии и воспитании.

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