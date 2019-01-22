2019-01-22T12:09:00+03:00
Общество

Пензенские учителя проведут урок «Чистый город начинается с тебя»

Занятие рассчитано на младшеклассников
Анна ЧЕРНАЯ
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Учителей Пензенской области приглашают провести интерактивный экологический урок «Чистый город начинается с тебя» для учеников 1-4 классов.

Ребятам предложат раскрыть секреты героев-экоспасателей и выяснят, что чистота на улицах родного города во многом зависит от каждого из них - от того, как они обращаются с мусором и насколько рационально используют воду и электроэнергию. Кроме того, школьники смогут применить полученные знания и навыки на практике.

Для того чтобы провести урок в своих классах, учителям необходимо зарегистрироваться на специальном сайте экоспасатели.рф и скачать материалы занятия, которые были подготовлены профессиональными педагогами и методистами, биологами, экологами, дизайнерами. Все учителя, приславшие фотографии и отзыв о проведенном занятии, получат именной диплом участника общероссийского проекта и благодарственное письмо в адрес школы.

Проект реализуется по инициативе компании Mars в партнерстве с Движением ЭКА.

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