В селе Старая Кутля установят памятник соотечественникам, погибшим в годы ВОВ
Просьбу местных жителей выполнят в короткие сроки
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78-летний житель села Старая Кутля обратился в приемную Президента Российской Федерации. Он рассказал, что еще в 2015 районная администрация пообещала установить монумент, и даже определили место для него. Однако дальше этого дело так и не пошло.
Иван Белозерцев лично пообещал посодействовать:
- Глава администрации, решите вопрос и установите памятник, если обещали. Обратитесь к депутату от вашего района, к бизнесу. Можно выделить небольшую сумму из бюджета. Память о войне - это святое, - отметил губернатор.