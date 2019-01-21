В селе Старая Кутля установят памятник соотечественникам, погибшим в годы ВОВ

21 Янв. 17:58 2019-01-21T17:58:30+03:00

Изменить размер текста: A A

78-летний житель села Старая Кутля обратился в приемную Президента Российской Федерации. Он рассказал, что еще в 2015 районная администрация пообещала установить монумент, и даже определили место для него. Однако дальше этого дело так и не пошло.

Иван Белозерцев лично пообещал посодействовать:

- Глава администрации, решите вопрос и установите памятник, если обещали. Обратитесь к депутату от вашего района, к бизнесу. Можно выделить небольшую сумму из бюджета. Память о войне - это святое, - отметил губернатор.