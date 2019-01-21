В пензенском правительстве обсудили проблемы демографии

21 Янв. 17:19 2019-01-21T17:19:43+03:00

Изменить размер текста: A A

В Пензе обсудили демографическую ситуацию. Губернатор обозначил главную проблему региона в данной сфере – аборты. После того, как по его инициативе, в области начали работать с привлечением административных ресурсов, количество прерываний беременностей снизилось.

- У нас в регионе действуют программа для стимуляции рождаемости, - отмечает Иван Александрович. - С каждой женщиной, заявившей о своем решении прервать беременность, должны встретиться и побеседовать главврач женской консультации, психолог, представительницы активной женской общественности и в обязательном порядке – глава муниципального образования. Нужно выяснять причины такого решения и, если дело в тяжелом материальном положении или плохих бытовых условиях, помогать. Хочу сразу предупредить: если я узнаю, что такая работа не ведется, ответственные лица будут освобождены от занимаемых должностей.