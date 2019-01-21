2019-01-21T16:11:33+03:00
Общество

Владимир Волков поздравил журналистов с профессиональным праздником

Чествование представителей СМИ состоялось в субботу в Доме республики
Кира ВОЛКОВА
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Встреча началась с подведения итогов прошлого года. Глава Мордовии Владимир Волков отметил наиболее значимые события в жизни республики и поделился планами на ближайшие месяцы, выразив надежду, что региональные СМИ поддержат их информационно. Особый акцент руководитель сделал на электронных СМИ.

- Люди все чаще в поиске нужной информации обращаются к цифровым СМИ. По старинке общаться с читателями раз в неделю на страницах газет уже невозможно. Сейчас всем вам просто жизненно важно работать в интернете, чтобы сохранить читательскую аудиторию, - отметил Владимир Волков.

После оглашения итогов глава региона наградил отличившихся журналистов дипломами и премиями.

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