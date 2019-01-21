2019-01-21T13:06:26+03:00
Происшествия

В Грабово двое детей провалились под лед

Один мальчик погиб
Анна ЧЕРНАЯ
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СУ СК проводит проверку по факту гибели ребенка 2009 года рождения. По данным следствия, вчера днем в Грабово он и его друг 2006 года рождения играли на льду на реке Сура. Неожиданно дети провалились под лед. 12-летний мальчик сумел выбраться на берег, сейчас он находится в больнице. Девятилетний мальчик утонул. Его тело извлекли из воды сотрудники МЧС.

Сегодня на планерке в правительстве региона губернатор Иван Белозерцев поручил провести расследование случившегося:

- Нужно узнать, почему дети в выходной день оказались без надзора взрослых. Если место опасное, почему не ограничен доступ, нет полноценных информационных щитов. Надо информировать не только о том, что проход по льду запрещен, но и сообщать, что в этом месте погибли люди. Всем главам муниципальных образований необходимо усилить меры по обеспечению безопасности, особенно, детей, - отметил глава региона.

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