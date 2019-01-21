2019-01-21T11:45:27+03:00
Происшествия

В Темниковском районе Мордовии при пожаре погиб мужчина

Причина происшествия устанавливается
Анна ЧЕРНАЯ
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Вчера утром в пожарно-спасательную службу Темниковского района поступило сообщение о пожаре в селе Пурдошки.

На улице Кирова горел деревянный жилой дом, принадлежащий женщине 1981 года рождения, которая постоянно проживает в селе Бабеев. В момент пожара в здании находился брат хозяйки 1974 года рождения. К сожалению, мужчина не смог покинуть жилье. Его труп был обнаружен личным составом пожарно-спасательной части №23.

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