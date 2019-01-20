Виктор Кувайцев посетил строящийся детский сад на Шуисте
Новый корпус возводится на территории филиала «Звездный» детского сада №101 на улице Макаренко
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Строители, ответственные за объект, работают даже в выходные.
– Продолжайте работать в том же режиме. Когда строительство завершится, еще 175 детей микрорайона смогут получить дошкольное образование, - отметил мэр.
Новый корпус сдадут летом следующего года. Проектом предусмотрен теплый переход на уровне первого этажа между новым корпусом и существующим зданием детсада.