2019-01-20T14:07:50+03:00
Общество

Виктор Кувайцев посетил строящийся детский сад на Шуисте

Новый корпус возводится на территории филиала «Звездный» детского сада №101 на улице Макаренко
Анна ЧЕРНАЯ
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Строители, ответственные за объект, работают даже в выходные.

– Продолжайте работать в том же режиме. Когда строительство завершится, еще 175 детей микрорайона смогут получить дошкольное образование, - отметил мэр.

Новый корпус сдадут летом следующего года. Проектом предусмотрен теплый переход на уровне первого этажа между новым корпусом и существующим зданием детсада.

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