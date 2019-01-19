В крещенских купаниях в Мордовии приняли участие более восьми тысяч человек
Праздник прошел без происшествий
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Сегодня ночью православные верующие отметили праздник Крещение Господне. В Республике Мордовия оперативные службы несли дежурства в 91 месте организованных купаний.
По данным на утро 19 января, сообщений о происшествиях на водных объектах в МЧС не поступало. Общее количество искупавшихся составило примерно 8400 человек. С учётом их родственников и друзей, общее количество посетивших места организованных купаний людей существенно больше.