2019-01-19T11:35:55+03:00
Общество

В крещенских купаниях в Мордовии приняли участие более восьми тысяч человек

Праздник прошел без происшествий
Анна ЧЕРНАЯ
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Сегодня ночью православные верующие отметили праздник Крещение Господне. В Республике Мордовия оперативные службы несли дежурства в 91 месте организованных купаний.

По данным на утро 19 января, сообщений о происшествиях на водных объектах в МЧС не поступало. Общее количество искупавшихся составило примерно 8400 человек. С учётом их родственников и друзей, общее количество посетивших места организованных купаний людей существенно больше.

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