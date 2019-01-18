В прошлом году диспансеризацию прошли 223 тысячи жителей Пензенской области

СЕГОДНЯ 14:22 2019-01-18T14:22:53+03:00

С этого года ТК РФ предусмотрено выделение оплачиваемого выходного для прохождения осмотра

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В результате диспансеризации осмотров врачи выявили 636 случаев сахарного диабета, более 8 000 случаев болезней системы кровообращения, 1625 случаев заболеваний органов пищеварения и 1 048 болезней органов дыхания.

Как сообщает главный внештатный специалист по профилактике Министерства здравоохранения Пензенской области Ирина Пузракова, при диспансеризации специалисты уделяют особое внимание раннему выявлению онкологических заболеваний. В прошлом году таких случаев было 489. В 404 из них опухоли оказались злокачественными.

- Труднее всего вовремя диагностировать злокачественные новообразования, например, поджелудочной железы, яичников и желудка, - говорит Ирина Владимировна.

Министерство здравоохранения Пензенской области обращает внимание жителей региона, что для прохождения диспансеризации необходимо обратиться в поликлинику по месту прикрепления без предварительной записи.