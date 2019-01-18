Сотрудники Росгвардии будут нести дежурство в Крещенскую ночь в Пензе
Служба будет организована в тесном взаимодействии с сотрудниками Управления МВД России по Пензенской области
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В ночь с 18 на 19 января по всей России будут праздновать Крещение Господне. В церквях и храмах Пензенской области пройдут торжественные богослужения, после чего жители смогут окунуться в купель.
В рамках межведомственного взаимодействия в обеспечении безопасности граждан в местах проведения богослужений и крещенских купаний будет задействовано более 20 сотрудников спецподразделений регионального управления Росгвардии. Также к местам проведения мероприятий будут приближены маршруты патрулирования экипажей вневедомственной охраны, круглосуточно несущих дежурство на территории региона.