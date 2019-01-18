2019-01-18T13:23:24+03:00
Общество

В Пензенской области стартует флешмоб «Хранители птиц»

Принять участие в нем призывают всех желающих
Анна ЧЕРНАЯ
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В День зимующих птиц России Движение ЭКА запустило всероссийский флешмоб «Хранители птиц». Участников ждут интересные вебинары от ведущих российских орнитологов и полезные экоподарки.

Для участия во флешмобе необходимо зарегистрироваться на сайте проекта и выполнить ряд несложных задач с помощью инструкций, подготовленных организаторами.

- По данным орнитологов, из-за недостатка корма в зимнее время гибнет более половины городских птиц. Зачастую пернатые переживают зиму только благодаря подкармливающим их людям. Но, к сожалению, неправильная помощь человека, как и ее отсутствие, приводят к гибели птиц. Наша задача - привлечь внимание жителей к этой проблеме, - отмечает директор Движения ЭКА Елена Горохова.

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