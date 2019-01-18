2019-01-18T12:15:22+03:00
Происшествия

Житель Саранска признан виновным в убийстве знакомого

Приговор суда в законную силу не вступил
Анна ЧЕРНАЯ
Поделиться:
Изменить размер текста:

31-летний житель Саранска признан виновным в нанесении вреда здоровью, которое повлекло за собой смерть потерпевшего.

Следствием и судом установлено, что 23 марта прошлого года осужденный распивал спиртное со знакомым в общежитии, расположенном по улице Лихачева. Вечером знакомые зашли в гости к соседу.

По неизвестной причине началась ссора. Осужденный схватился за нож и дважды ударил хозяина жилища в грудь, а после ушел со своим знакомым. Вернувшаяся впустя некоторая время жена пострадавшего вызвала врачей. Мужчина был госпитализирован в больницу, где скончался через несколько дней, несмотря на оказанную медицинскую помощь.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима..

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В прошлом году диспансеризацию прошли 223 тысячи жителей Пензенской области
Сотрудники Росгвардии будут нести дежурство в Крещенскую ночь в Пензе
В пензенском зоопарке пройдет конкурс снежных фигур
В Пензенской области стартует флешмоб «Хранители птиц»
Правоохранители Мордовии встретились со школьниками
Пострадавшую в ДТП юную жительницу Пензенской области доставили в Москву самолетом МЧС
Пензенские чиновники взялись за лопаты
Мэр Пензы призвал подчиненных общаться с жителями в социальных сетях
Заместитель главы пензенского СУ СК проведет личный прием граждан в Городище
Пензенская библиотека имени Лермонтова приглашает принять участие в проекте «Град непокоренный»
В Мордовии перед судом предстанет местный житель, насиловавший и грабивший пенсионерок
В Мордовии к Крещению оборудуют 91 место массовых купаний
Ограничение движения на трассе М-5 снято
Пензенец признан мастером спорта международного класса
На трассе М-5 из-за снегопада запретили движение грузового транспорта
В Пензе ожидаются дождь и мокрый снег
Иван Белозерцев посетил библиотечно-досуговый центр в селе Кривошеевка
Троллейбус № 6 и автобус № 80 будут ходить по другому маршруту