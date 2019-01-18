Житель Саранска признан виновным в убийстве знакомого

СЕГОДНЯ 12:15 2019-01-18T12:15:22+03:00

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31-летний житель Саранска признан виновным в нанесении вреда здоровью, которое повлекло за собой смерть потерпевшего.

Следствием и судом установлено, что 23 марта прошлого года осужденный распивал спиртное со знакомым в общежитии, расположенном по улице Лихачева. Вечером знакомые зашли в гости к соседу.

По неизвестной причине началась ссора. Осужденный схватился за нож и дважды ударил хозяина жилища в грудь, а после ушел со своим знакомым. Вернувшаяся впустя некоторая время жена пострадавшего вызвала врачей. Мужчина был госпитализирован в больницу, где скончался через несколько дней, несмотря на оказанную медицинскую помощь.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима..