Правоохранители Мордовии встретились со школьниками
Представителей правоохранительных органов Республики Мордовия с учениками среднего и старшего звена школы № 32. Сотрудники пресс-служб МВД, Росгвардии и Следственного управления Следственного комитета России по Республике Мордовия рассказали о работе силовых органов и ответили на вопросы школьников.
После демонстрации видеофильма о подразделениях МВД заместитель начальника отдела информации и общественных связей Татьяна Вихляева поделилась с ребятами секретами своей профессии, рассказала об особенностях работы пресс-службы ведомства и взаимодействии со средствами массовой информации. Пятиклассники, проявившие после просмотра фильма интерес к работе кинологической службы, получили приглашение на экскурсию.
В завершении мероприятия педагоги и ученики школы поблагодарили гостей за интересную и полезную встречу.