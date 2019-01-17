2019-01-17T17:39:55+03:00
Общество

Правоохранители Мордовии встретились со школьниками

Планируется, что подобные мероприятия будут проводиться и в других школах Саранска
Анна ЧЕРНАЯ
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Представителей правоохранительных органов Республики Мордовия с учениками среднего и старшего звена школы № 32. Сотрудники пресс-служб МВД, Росгвардии и Следственного управления Следственного комитета России по Республике Мордовия рассказали о работе силовых органов и ответили на вопросы школьников.

После демонстрации видеофильма о подразделениях МВД заместитель начальника отдела информации и общественных связей Татьяна Вихляева поделилась с ребятами секретами своей профессии, рассказала об особенностях работы пресс-службы ведомства и взаимодействии со средствами массовой информации. Пятиклассники, проявившие после просмотра фильма интерес к работе кинологической службы, получили приглашение на экскурсию.

В завершении мероприятия педагоги и ученики школы поблагодарили гостей за интересную и полезную встречу.

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