2019-01-17T16:48:46+03:00
Здоровье

Пострадавшую в ДТП юную жительницу Пензенской области доставили в Москву самолетом МЧС

Спецборт оснащен современным оборудованием, которое позволяет оказывать медицинскую помощь пациентам во время полета
Анна ЧЕРНАЯ
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В ночь с 15 на 16 января самолет Sukhoi Superjet 100 МЧС России доставил в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Департамента здравоохранения города Москвы 15-летнюю жительницу Пензенской области, пострадавшую 10 января в результате ДТП в Кузнецке. По словам очевидцев, девочка вышла из автобуса на остановке, поскользнулась и упала прямо под колеса. Водитель общественного транспорта не заметил этого и наехал на школьницу.

Девочка получила серьезные травмы, но врачи Кузнецкой межрайонной детской больницы сумели оказать экстренную помощь перед передачей ребенка в руки столичных коллег.

На борту самолета пострадавшую сопровождали медицинский персонал Государственного центрального аэромобильного спасательного отряда «Центроспас» МЧС России, психолог центра экстренной психологической помощи МЧС России и Всероссийского центра медицины катастроф «Защита» Минздрава РФ.

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