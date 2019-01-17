Пострадавшую в ДТП юную жительницу Пензенской области доставили в Москву самолетом МЧС

СЕГОДНЯ 15:08 2019-01-17T16:48:46+03:00

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В ночь с 15 на 16 января самолет Sukhoi Superjet 100 МЧС России доставил в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Департамента здравоохранения города Москвы 15-летнюю жительницу Пензенской области, пострадавшую 10 января в результате ДТП в Кузнецке. По словам очевидцев, девочка вышла из автобуса на остановке, поскользнулась и упала прямо под колеса. Водитель общественного транспорта не заметил этого и наехал на школьницу.

Девочка получила серьезные травмы, но врачи Кузнецкой межрайонной детской больницы сумели оказать экстренную помощь перед передачей ребенка в руки столичных коллег.

На борту самолета пострадавшую сопровождали медицинский персонал Государственного центрального аэромобильного спасательного отряда «Центроспас» МЧС России, психолог центра экстренной психологической помощи МЧС России и Всероссийского центра медицины катастроф «Защита» Минздрава РФ.