2019-01-17T14:44:45+03:00
Недвижимость

Пензенские чиновники взялись за лопаты

С инициативой помощи коммунальщикам выступил губернатор Иван Белозерцев
Анна ЧЕРНАЯ
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В Пензе продолжают бороться с последствиями снегопада.В Пензе продолжают бороться с последствиями снегопада.Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы
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В Пензе продолжают бороться с последствиями снегопада. Накануне глава региона Иван Белозерцев призвал чиновников помогать коммунальным службам региона.

- Наши сотрудники всегда выходят на расчистку пешеходных зон во время снегопадов, чтобы жителям было комфортно перемещаться, - отметил мэр Виктор Кувайцев.

Работники мэрии очистили от выпавших осадков сквер имени Ермина, подход к пешеходному переходу на перекрестке улицы Володарского в районе Дома Мейерхольда, а также вручную доработали пешеходные дорожки, подходы к зданию администрации и парковочную зону.

Сотрудники администрации Железнодорожного района города Пензы тоже приняли участие в благоустройстве - убрали от снега территорию районной Доски Почета.

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