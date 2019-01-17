Пензенские чиновники взялись за лопаты
В Пензе продолжают бороться с последствиями снегопада. Накануне глава региона Иван Белозерцев призвал чиновников помогать коммунальным службам региона.
- Наши сотрудники всегда выходят на расчистку пешеходных зон во время снегопадов, чтобы жителям было комфортно перемещаться, - отметил мэр Виктор Кувайцев.
Работники мэрии очистили от выпавших осадков сквер имени Ермина, подход к пешеходному переходу на перекрестке улицы Володарского в районе Дома Мейерхольда, а также вручную доработали пешеходные дорожки, подходы к зданию администрации и парковочную зону.
Сотрудники администрации Железнодорожного района города Пензы тоже приняли участие в благоустройстве - убрали от снега территорию районной Доски Почета.