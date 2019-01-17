Мэр Пензы призвал подчиненных общаться с жителями в социальных сетях

СЕГОДНЯ 14:15 2019-01-17T14:15:24+03:00

По мнению Виктора Кувайцева, современные горожане очень часто делятся конструктивными предложениями в интернете

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Глава пензенской администрации призвал подчиненных мониторить соцсети, напомнив чиновникам, что интернет – это доступный канал для связи с горожанами.

- Нельзя обойтись без работы с соцсетями, - отметив Виктор Николаевич. – Они позволяют нам получать реальную информацию о проблемах в городе и давать горожанам актуальные ответы в обход бюрократических процедур.

Мэр считает, что данный способ взаимодействия позволит решить многие проблемы уже в ходе переписки. Сам Виктор Кувайцев уже давно является активным пользователем интернета и имеет аккаунты на ряде сайтов.