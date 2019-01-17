2019-01-17T14:15:24+03:00
Общество

Мэр Пензы призвал подчиненных общаться с жителями в социальных сетях

По мнению Виктора Кувайцева, современные горожане очень часто делятся конструктивными предложениями в интернете
Анна ЧЕРНАЯ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Глава пензенской администрации призвал подчиненных мониторить соцсети, напомнив чиновникам, что интернет – это доступный канал для связи с горожанами.

- Нельзя обойтись без работы с соцсетями, - отметив Виктор Николаевич. – Они позволяют нам получать реальную информацию о проблемах в городе и давать горожанам актуальные ответы в обход бюрократических процедур.

Мэр считает, что данный способ взаимодействия позволит решить многие проблемы уже в ходе переписки. Сам Виктор Кувайцев уже давно является активным пользователем интернета и имеет аккаунты на ряде сайтов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Правоохранители Мордовии встретились со школьниками
Пострадавшую в ДТП юную жительницу Пензенской области доставили в Москву самолетом МЧС
Пензенские чиновники взялись за лопаты
Заместитель главы пензенского СУ СК проведет личный прием граждан в Городище
Пензенская библиотека имени Лермонтова приглашает принять участие в проекте «Град непокоренный»
В Мордовии перед судом предстанет местный житель, насиловавший и грабивший пенсионерок
В Мордовии к Крещению оборудуют 91 место массовых купаний
Ограничение движения на трассе М-5 снято
Пензенец признан мастером спорта международного класса
На трассе М-5 из-за снегопада запретили движение грузового транспорта
В Пензе ожидаются дождь и мокрый снег
Иван Белозерцев посетил библиотечно-досуговый центр в селе Кривошеевка
Троллейбус № 6 и автобус № 80 будут ходить по другому маршруту