Заместитель главы пензенского СУ СК проведет личный прием граждан в Городище
Предварительно на него нужно записаться по телефону
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23 января с 15:00 до 16:30 заместитель руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области Владимир Фомин будет принимать жителей региона в Городище.
Прием состоится по адресу: ул.Александра Матросова, д. 81.
Предварительная регистрация производится по телефонам 8 (841-58) 3-21-07 и 8 (841-58) 3-27-99 с указанием вопроса, по которому гражданин желает обратиться на личный прием.