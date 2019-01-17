2019-01-17T14:05:00+03:00
Общество

Заместитель главы пензенского СУ СК проведет личный прием граждан в Городище

Предварительно на него нужно записаться по телефону
Анна ЧЕРНАЯ
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23 января с 15:00 до 16:30 заместитель руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области Владимир Фомин будет принимать жителей региона в Городище.

Прием состоится по адресу: ул.Александра Матросова, д. 81.

Предварительная регистрация производится по телефонам 8 (841-58) 3-21-07 и 8 (841-58) 3-27-99 с указанием вопроса, по которому гражданин желает обратиться на личный прием.

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