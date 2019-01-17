2019-01-17T14:49:03+03:00
Общество

Пензенская библиотека имени Лермонтова приглашает принять участие в проекте «Град непокоренный»

Алиса НЕВСКАЯ
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27 января в нашей стране отмечается День воинской славы России, День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В память о прошлом пензенская областная библиотека имени М. Ю. Лермонтова запускает проект «Град непокоренный» и приглашает принять в нем участие представителей молодого поколения.

Все желающие смогут посетить занятие по самостоятельному поиску документов на портале Президентской библиотеки «Блокада: хроника жизни», беседу-презентацию «Мужество Ленинграда» с показом фрагментов из кинофильма «Блокада». В рамках проекта запланирована работа книжного кинозала «900 дней подвига». Участники познакомятся с книжно-иллюстративной выставкой «Град непокоренный», которая и дала название проекту.

Помимо этого, 27 января в 19:00 каждый желающий может поставить на подоконник зажженную свечу. В это же время в городе на Неве будет звучать метроном.

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