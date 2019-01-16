В Мордовии перед судом предстанет местный житель, насиловавший и грабивший пенсионерок

СЕГОДНЯ 18:55 2019-01-16T18:55:53+03:00

Злоумышленника не могли задержать почти два года

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В Мордовии завершилось расследование уголовного дела в отношении 60-летнего жителя Лямбирского района. Он обвиняется в незаконном проникновении в жилище, грабеже, изнасиловании.

С сентября 2016 года по июнь 2018-го в Саранске, а также Лямбирском, Ромодановском, Краснослободском районах республики обвиняемый вламывался в квартиры и дома пенсионерок, а также подкарауливал их на улицах. Потерпевшими являются женщины пенсионного возраста 63-74 лет. Скрывая лицо платком и угрожая своим жертвам ножом, топором или гвоздодером, он грабил и насиловал несчастных.

Свою вину мужчина признал полностью. Уголовное дело направлено в суд.