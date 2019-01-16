В Мордовии к Крещению оборудуют 91 место массовых купаний
В Саранске приступили к обустройству купелей. Позже они будут приниматься специальными межведомственными комиссиями.
Планируется, что в Республике Мордовия организуют 91 место купаний. Всех больше купелей будет открыто в Саранске, Ичалковском, Рузаевском и Старошайговском районах.
- По опыту прошлых лет, мы даём прогноз, что в ночь с 18 на 19 января в организованных местах искупаются примерно 9500 человек, - говорит начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Республике Мордовия Александр Романов.
На Крещение в организованных для купания местах будет осуществляться дежурство сил РСЧС – спасателей, полицейских, медиков, коммунальных служб.