2019-01-16T18:34:56+03:00
Общество

В Мордовии к Крещению оборудуют 91 место массовых купаний

Нести дежурство в эту ночь будут более 700 сотрудников полиции, МЧС, медицинских учреждений
Анна ЧЕРНАЯ
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В Саранске приступили к обустройству купелей. Позже они будут приниматься специальными межведомственными комиссиями.

Планируется, что в Республике Мордовия организуют 91 место купаний. Всех больше купелей будет открыто в Саранске, Ичалковском, Рузаевском и Старошайговском районах.

- По опыту прошлых лет, мы даём прогноз, что в ночь с 18 на 19 января в организованных местах искупаются примерно 9500 человек, - говорит начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Республике Мордовия Александр Романов.

На Крещение в организованных для купания местах будет осуществляться дежурство сил РСЧС – спасателей, полицейских, медиков, коммунальных служб.

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