2019-01-16T16:26:23+03:00
Спорт

Пензенец признан мастером спорта международного класса

Подобного звания в данным виде спорта не добивался еще не один пензенец
Анна ЧЕРНАЯ
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Пензенскому спортсмену, воспитаннику спортивного клуба «ЭDО», серебряному призеру чемпионата Европы и чемпионата России прошлых годов Дмитрию Родичкину присвоили спортивное звание «Мастер спорта международного класса».

Дмитрий, тренерами которого являются Александр Коршунов и Владимир Сычин, первый спортсмен в истории пензенского кекусина, который сумел достичь такого высокого звания.

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