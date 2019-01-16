Пензенец признан мастером спорта международного класса
Подобного звания в данным виде спорта не добивался еще не один пензенец
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Пензенскому спортсмену, воспитаннику спортивного клуба «ЭDО», серебряному призеру чемпионата Европы и чемпионата России прошлых годов Дмитрию Родичкину присвоили спортивное звание «Мастер спорта международного класса».
Дмитрий, тренерами которого являются Александр Коршунов и Владимир Сычин, первый спортсмен в истории пензенского кекусина, который сумел достичь такого высокого звания.