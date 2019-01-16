На трассе М-5 из-за снегопада запретили движение грузового транспорта

СЕГОДНЯ 14:31 2019-01-16T14:31:30+03:00

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С 11:45 на федеральной дороге М-5 «Урал» в Пензенской области запрещено движение грузовиков. Это связано с сильным снегопадом. Транзитному транспорту не рекомендуется проезжать участок с 612 по 634 километров в Бессоновском районе и в черте города. Ориентировочно время ограничения движения, в зависимости от погодных условий, продлится до 15:45 часов.

Последствия снежной стихии на М-5 «Урал» в регионе устраняют около более 50 единиц спецтехники.