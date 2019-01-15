В Пензе ожидаются дождь и мокрый снег
Пензенцев предупреждают об усилении южного ветра до 5-15 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы будет понижаться от нуля до минус пяти градусов, днем от нуля до плюс трех градусов. Также ожидаются осадки в виде дождя переходящего в мокрый снег.
Горожан просят проявлять осторожность и сообщать об аварийных ситуациях в ЕДДС по телефону 05, 63-10-00, 63-10-03.
В целях беспрепятственной уборки улично-дорожной сети администрация города Пензы обращается к автовладельцам легковых и грузовых автомобилей, переместить транспортные средства в места, позволяющее хранить автомобиль без создания помех в организации благоустройства территории города.