В Пензе ожидаются дождь и мокрый снег

СЕГОДНЯ 18:26 2019-01-15T18:26:25+03:00

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Пензенцев предупреждают об усилении южного ветра до 5-15 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы будет понижаться от нуля до минус пяти градусов, днем от нуля до плюс трех градусов. Также ожидаются осадки в виде дождя переходящего в мокрый снег.

Горожан просят проявлять осторожность и сообщать об аварийных ситуациях в ЕДДС по телефону 05, 63-10-00, 63-10-03.

В целях беспрепятственной уборки улично-дорожной сети администрация города Пензы обращается к автовладельцам легковых и грузовых автомобилей, переместить транспортные средства в места, позволяющее хранить автомобиль без создания помех в организации благоустройства территории города.