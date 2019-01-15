Иван Белозерцев посетил библиотечно-досуговый центр в селе Кривошеевка

СЕГОДНЯ 17:42 2019-01-15T17:42:29+03:00

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Во вторник губернатор Пензенской области Иван Белозерцев с рабочим визитом посетил Нижнеломовский район. Одним из пунктов в программе поездки стало посещение модернизированного библиотечно-досугового центра в селе Кривошеевка, на ремонт которого из бюджетов разных уровней было выделено 22 миллиона рублей.

- Мы выделили средства на ремонт, в первую очередь, думая о молодежи - чтобы их досуг стал более разнообразным, и у них появились новые возможности для раскрытия их способностей, - отметил глава региона.

Как отметили сотрудники центра, самым популярным местом в нем является комплекс для игры в настольный теннис - здесь никогда не бывает пусто.

- Пригласите тренера, чтобы он профессионально и доходчиво пояснил ребятам особенности игры, - выступил с предложением Иван Белозерцев.

Иван Белозерцев рекомендовал администрации БДЦ найти возможности приобрести музыкальные инструменты и оснастить кабинеты творчества различными необходимыми материалами.