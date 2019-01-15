Троллейбус № 6 и автобус № 80 будут ходить по другому маршруту

СЕГОДНЯ 17:32 2019-01-15T17:32:22+03:00

Изменения вступят в силу с 17 января

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С четверга в Пензе маршруты № 6 и 80 будут ходить по другому пути.

Троллейбус после остановки «ул. Чкалова» будет направлен по следующему маршруту: ОАО «Электромеханика» - Универсам - Профкурсы - Дворец водного спорта - Дизельный завод - Фабрика игрушек - ул. Окружная - Магазин Пригородный (Горводоканал) - Кривозерье.

Автобус после остановки «Центральный рынок» поедет по следующему пути: ТТС - Фонтан - Детская Библиотека - Библиотека им. Лермонтова - ул. Чкалова - ОАО «Электромеханика» - ул. Павлушкина - Локомотивное депо - По требованию. Конечная остановка будет организована в районе административного здания № 19 по ул. Злобина.