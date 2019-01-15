Победителем регионального этапа Всероссийской олимпиады по французскому языку стала ученица гимназии № 1
Состязания проходили 11 и 12 января
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В региональном этапе приняли участие 12 учеников 9-11 классов школ Пензенской области.
Победителем регионального этапа стала ученица классической гимназии № 1 им. В.Г. Белинского, Елизавета Аносова. Андрей Казаков из лингвистической гимназии № 6 и Карим Хасан из классической гимназии № 1 им. В.Г. Белинского признаны призерами олимпиады.
В регионе Всероссийская олимпиада школьников по французскому языку проходит с 2002 года.