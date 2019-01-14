2019-01-14T17:29:01+03:00
Спорт

Еще один День здоровья в Саранске пройдет 23 февраля

Во время праздника прокат коньков и лыж в городе будет бесплатным
Анна ЧЕРНАЯ
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Глава Саранска Петр Тултаев на оперативном совещании в понедельник отметил, что 5 января общегородской День здоровья прошел на высоком уровне.

- Горожане с большим удовольствием принимают участие в таких праздниках. Поэтому мы решили провести еще один 23 февраля, - заявил мэр.

Прокат коньков и лыж в общегородской День здоровья сделают бесплатным. В местах проведения спортивных мероприятий будут работать выездные буфеты и полевые кухни.

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